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Revisa los videos del fuerte sismo 6,9 que se registró en el norte del país

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, a las 17:52 horas, un fuerte sismo de magnitud 6.9 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

Diversos usuarios de redes sociales que se encontraban en diversas zonas del norte del país compartieron registros audiovisuales del momento del temblor.

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¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por la institución, el epicentro del temblor se ubicó a 20 km al noreste de Calama, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 114 kilómetros.

El movimiento telúrico también se registró en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Asimismo, a las 18:03 y a las 18:08 horas se registraron réplicas de magnitud 4.3 y 4.0 respectivamente.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del sismo.

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