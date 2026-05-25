Revisa los videos del fuerte sismo 6,9 que se registró en el norte del país

25 may. 2026 - 18:39 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, a las 17:52 horas, un fuerte sismo de magnitud 6.9 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

Diversos usuarios de redes sociales que se encontraban en diversas zonas del norte del país compartieron registros audiovisuales del momento del temblor.

¿Cómo fue el sismo? Revisa las imágenes

🔴 Un fuerte sismo de magnitud 6.9 se registró este lunes a las 17:52 horas en la región de Antofagasta, en la zona norte de Chile. pic.twitter.com/WuMQxOHBvD — Meganoticias (@meganoticiascl) May 25, 2026

Se sintió fuerte el temblor en el piso 14 #Antofagasta 😱😱 pic.twitter.com/lMN8f0xf3z — Christian con Ch (@Monte_Christian) May 25, 2026

Nunca atino a grabar un #temblor pero este fue tan largo q me dio todo el tiempo posible pa dejar grabado este movimiento 😨🥹😖

Fue fuerte y largo @HombredeRadio lo advirtió en el día con un twit #iquique pic.twitter.com/wgliQBrvYP — Tisco📸 (@Tisco70Toledo) May 25, 2026

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por la institución, el epicentro del temblor se ubicó a 20 km al noreste de Calama, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 114 kilómetros.

El movimiento telúrico también se registró en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Asimismo, a las 18:03 y a las 18:08 horas se registraron réplicas de magnitud 4.3 y 4.0 respectivamente.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del sismo.