Termómetros llegarán hasta los 36°: Meteorología emite aviso de altas temperaturas por "dorsal en altura" en zonas de dos regiones

24 may. 2026 - 18:07 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "altas temperaturas" para zonas de dos regiones del país. De acuerdo al pronóstico, los termómetros se elevarían hasta los 36°.

Altas temperaturas por "dorsal en altura"

El organismo indicó que su aviso se origina en la condición sinóptica "dorsal en altura", la cual dejará las altas temperaturas durante la tarde de mañana lunes 25 de mayo en sectores de Tarapacá y Antofagasta.

Región de Tarapacá

Pampa: 34-36°.

Región de Antofagasta

Pampa: 33-35°.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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