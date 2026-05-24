Termómetros llegarán hasta los 36°: Meteorología emite aviso de altas temperaturas por "dorsal en altura" en zonas de dos regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "altas temperaturas" para zonas de dos regiones del país. De acuerdo al pronóstico, los termómetros se elevarían hasta los 36°.
Altas temperaturas por "dorsal en altura"
El organismo indicó que su aviso se origina en la condición sinóptica "dorsal en altura", la cual dejará las altas temperaturas durante la tarde de mañana lunes 25 de mayo en sectores de Tarapacá y Antofagasta.
Región de Tarapacá
- Pampa: 34-36°.
Región de Antofagasta
- Pampa: 33-35°.
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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