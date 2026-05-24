Santiago volverá a despertar con frío este domingo: Temperatura mínima será de 1°

24 may. 2026 - 01:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo continuarán las bajas temperaturas en la capital, luego de que este sábado se registrara una de las jornadas más frías en más de seis décadas, debido a 24 horas que estuvieron marcadas por termómetros que a duras penas alcanzaron a sobrepasar los 7 °C.

Desde las primeras horas de la madrugada, la neblina abundó en gran parte de la Región Metropolitana; por ende, la caída de heladas y el frío fueron la tónica de esta jornada sabatina.

¿De cuánto será la mínima para este domingo?

Según ha reportado la Dirección Meteorológica de Chile, para este domingo se espera un leve aumento en la temperatura máxima, pero un considerable descenso de la mínima.

Desde la entidad del clima indican que Santiago registrará una temperatura mínima de 1° y 13° de máxima. Además, amanecerá con neblina, que permanecerá hasta horas de la mañana.

Posteriormente, se espera que los termómetros vayan subiendo con el paso de los días de esta última semana de mayo, llegando incluso a una máxima de 23° para este jueves 28.

No obstante, se mantendrán los días fríos, ya que las temperaturas mínimas no superarán los 7°. Por ahora no se han pronosticado lluvias para estos próximos días en la capital.

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