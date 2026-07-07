Padre pidió rebajar la pensión de alimentos y el tribunal le dio la razón pese a que su hijo seguía estudiando

07 jul. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un padre consiguió que la Justicia acogiera parcialmente su solicitud para rebajar la pensión de alimentos que debía pagar a su hijo de 22 años, pese a que este continuaba cursando estudios superiores.

La decisión fue adoptada por el Juzgado de Familia de Antofagasta, luego de concluir que existió un cambio importante en las circunstancias económicas de ambas partes respecto del momento en que se fijó originalmente la pensión.

¿Por qué el tribunal acogió la solicitud?

Según publicó El Desconcierto, el padre presentó una demanda para reducir en un 50% la pensión correspondiente a su hijo. Entre sus argumentos señaló que actualmente se encontraba cesante, realizando solo trabajos esporádicos, y que además debía responder por la manutención de otros dos hijos adolescentes.

A ello sumó que su hijo, aunque seguía estudiando, también mantenía una actividad laboral remunerada, por lo que su situación económica era distinta a la existente cuando se fijó la pensión.

Durante el juicio, el hijo se opuso a la rebaja. Explicó que sus trabajos como guardia de seguridad eran esporádicos, principalmente durante el verano, y que estaba próximo a iniciar sus estudios en Inacap, cuya mensualidad ascendía a $301.900.

Asimismo, sostuvo que su padre mantenía una deuda por pensiones de alimentos y que nunca había contribuido con otros gastos, como vestimenta o los costos adicionales asociados a su educación.

¿Qué resolvió el tribunal?

A juicio del tribunal, el trabajo del joven, junto con la cesantía del padre y el hecho de que este también debe dar pensión a otros dos hijos, permitió acreditar una modificación sustancial de las circunstancias consideradas cuando se fijó originalmente la pensión.

Por ello, el tribunal acogió parcialmente la demanda y rebajó la pensión desde 2,626215 UTM a 1,4 UTM mensuales, es decir, $100 mil mensuales aproximadamente.

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