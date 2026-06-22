Luis Hermosilla fue expulsado del Colegio de Abogados tras investigación ética por Caso Audios

22 jun. 2026 - 21:13 hrs.

¿Qué pasó?

El Colegio de Abogados resolvió expulsar a Luis Hermosilla del colegio por estar involucrado en el denominado caso Audios. Por esta causa, el jurista se encuentra con arresto domiciliario nocturno mientras dura el proceso de formalización por el Ministerio Público.

La entidad adoptó la medida luego de una investigación disciplinaria que partió en abril de 2024 por los hechos que podían ser sancionados por el Código de Ética del Colegio de Abogados.

¿Qué dijo el Colegio de Abogados?

"En mérito del análisis de los hechos y de las investigaciones efectuadas, con fecha 4 de junio de 2026, el Tribunal Ético dictó sentencia, resolviendo unánimemente sancionar al profesional antes señalado con la medida de expulsión del Colegio, conforme a los artículos 7° y 10° de los Estatutos", señaló el comunicado del Colegio de Abogados.

Sin embargo, el mismo Colegio informó que Hermosilla presentó un recurso de apelación contra la sentencia de expulsión, la que será revisada por la Corte de Apelaciones.

Finalmente, el Colegio cerró el comunicado reafirmando su "compromiso con la observancia de los principios éticos que rigen el ejercicio de la profesión y con el adecuado funcionamiento de sus mecanismos disciplinarios, en resguardo de la fe pública y de la dignidad de la abogacía".

La medida surge en medio de una querella criminal presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Hermosilla y el empresario Álvaro Jalaff, imputados por los delitos de cohecho agravado, soborno y tráfico de influencias en el marco de las gestiones realizadas para destrabar el proyecto inmobiliario-industrial Parque Capital, en la comuna de Lampa.

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