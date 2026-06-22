Caso Audio se queda sin el hombre que filtró el audio: Fiscalía acuerda con Topelberg pena en libertad

22 jun. 2026 - 17:38 hrs.

Un total de 31 meses han transcurrido desde que se conoció el incendiario audio de Luis Hermosilla –a través de una publicación de CIPER– donde confesaba supuestos sobornos a funcionarios públicos y que hoy lo tiene formalizado en tres aristas derivadas de la revisión de sus conversaciones y a la espera de otras dos.

El caso matriz, conocido ahora como Factop-Audio, está en su recta final luego de casi tres años de investigación. Y esta mañana en el Centro de Justicia le tocó el turno a Rodrigo Topelberg, socio fundador del factoring Factop y quien confesó haber difundido el audio a CIPER y otros medios

Fue en una entrevista con Meganoticias que el también fundador de la corredora STF reconoció haber filtrado los 105 minutos de audio que provocaron una de las mayores crisis de corrupción al interior del Poder Judicial.

El fiscal Juan Pablo Araya arribó a un acuerdo con la defensa de Topelberg para llegar a un procedimiento abreviado y solicitó una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo. Esto es que cumpla su condena en libertad a cambio de que reconozca su participación en los delitos.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dará a conocer mañana su sentencia sobre Topelberg.

“Némesis”

Fue el 22 de junio de 2023 cuando Rodrigo Topelberg supo por primera vez de la existencia del audio. Se lo mostró Leonarda Villalobos, quien grabó la conversación, para mostrarle “una evidencia de los ilícitos de los Sauer” y de Luis Hermosilla, quien era su abogado representante en el caso Factop.

“Era demasiado fuerte escuchar la risa de Daniel Sauer, la traición, los ilícitos, la confabulación, pese a un problema gigantesco que me exculpaban al decir que no me tenían que decir, era muy fuerte escuchar todo eso”, le dijo Topelberg a Meganoticias.

En su declaración judicial, el socio fundador de Factop dijo que tras escuchar el audio empezó a preparar las querellas, la primera de ellas la presentó un mes más tarde, el 31 de julio. Además, de quitarle el patrocinio a Hermosilla y cortar la relación con Sauer, con quien se conocían desde el colegio.

“Hago una denuncia en la CMF, la CMF acoge mi autodenuncia (...) me toman declaración en la CMF, tengo muy buena acogida y luego voy a hacer la denuncia al Servicio de Impuestos Internos. Allí también se me toma declaración, se genera un oficio, se me excluye de cargos”, declaró Topelberg.

Según su relato, con la querella que presentó el 31 de julio ante el Ministerio Público se dio el “puntapie inicial, o como algunos le llaman tirar el mantel al gran escándalo de Factop (...) y que es el Caso Audios”.

“Yo esperaba que el Ministerio Público me iba a citar la semana siguiente, pasa el tiempo y no me citan (...) yo no tolero más esta situación y decido enviarle el audio al fiscal Sepúlveda, a un funcionario de la CMF, al medio periodístico Ciper y a mi propio abogado José Coz”, desclasificó.

Topelberg, para proteger su identidad, usó para difundir el audio un teléfono de prepago en efectivo, utilizó un número de WhatsApp de Inglaterra y realizó una limpieza de metadatos del archivo MP3.

Bajo el seudónimo de "Némesis" y fingiendo ser Daniel Sauer para añadir un tono "melodramático" apretó enviar.

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