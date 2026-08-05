Ministro Quiroz explica la megarreforma tras cadena nacional de Kast: "Vamos a empezar a ver un repunte importante"

05 ag. 2026 - 21:55 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de la cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, profundizó en los alcances de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, conocida como la "megarreforma", asegurando que sus efectos comenzarán a notarse "muy prontamente" en la economía de las familias.

En conversación con Meganoticias Prime y consultado sobre cuándo las personas comenzarán a percibir los beneficios de la iniciativa, el secretario de Estado respondió que "muy prontamente, muy prontamente", agregando que el proyecto "está centrado en las personas desde comienzo a fin".

En esa línea, explicó que la ley busca financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios, pero también enfrentar uno de los principales problemas del país: el desempleo.

"Hay casi un millón de chilenos y chilenas desempleados hoy día, gente que estudió, que trabajó y que anda buscando y no encuentra, a veces desalentados que se quedan en su casa. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, cuando uno no tiene empleo es porque falta la empresa que emplee gente. Y cuando faltan empresas o faltan fábricas es porque ha sido poco atractivo invertir en Chile", dijo.

El ministro sostuvo que el objetivo de la reforma es volver a convertir a Chile en un país atractivo para la inversión.

"Lo que está haciendo este proyecto es que Chile vuelva a ser atractivo para invertir, que tenga impuestos razonables, que tenga permisos razonables y que la cosa funcione rápido", afirmó.

¿Cuándo comenzarán a verse los resultados?

Quiroz afirmó que las primeras señales deberían apreciarse durante los próximos meses: "Vamos a empezar a ver un repunte importante el último trimestre, porque hay medidas de muy corto plazo que van a surtir efecto, como, por ejemplo, la extensión del IVA a la venta de la vivienda nueva y también el subsidio a la tasa de interés hipotecaria para adquirir viviendas."

Asimismo, indicó que el Gobierno espera una recuperación más marcada desde septiembre.

"Esperamos que de septiembre en adelante la situación empiece a mejorar significativamente. Lo va a empezar a ver la cifra de actividad económica y paulatinamente las de empleo. Y el próximo año estamos tremendamente optimistas con lo que puede ocurrir", precisó.

Los sectores que se verían beneficiados

Durante la entrevista, el titular de Hacienda explicó que la iniciativa contempla incentivos para distintos sectores productivos.

Mencionó cambios en los permisos para fortalecer la salmonicultura en el sur del país, modificaciones tributarias para impulsar la minería en el norte y beneficios para las exportaciones de servicios digitales e inteligencia artificial.

"Hoy día ese rubro genera 3.000 millones de dólares de exportaciones y unos 70 mil empleos. Ahí vamos a tener un crecimiento muy fuerte. Por ese concepto, los próximos años debemos generar unos 50 mil empleos adicionales. Son empleos bien pagados, son empleos para gente que estudió y hoy día no encuentra trabajo", mencionó.

Eliminación de contribuciones para mayores de 65 años

Otro de los puntos abordados fue la eliminación del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años.

Quiroz aseguró que la medida beneficiará a cerca de 200 mil personas: "200 mil adultos mayores de 65 años que trabajaron toda una vida, que han estado teniendo que pagar contribuciones elevadas, después de haber pagado impuestos toda una vida, dejan de pagar impuestos. Justicia tributaria".

Respecto de la compensación para los municipios, afirmó que el Ejecutivo cubrirá íntegramente los recursos que dejarán de percibir.

"A cada municipio se le va a entregar exactamente lo que va a dejar de percibir. Ni un peso más ni un peso menos", explicó.

Rebaja de impuestos a las empresas

El ministro también defendió la reducción gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23%. Según explicó, el menor ingreso fiscal será compensado mediante una política de mayor austeridad.

"Estamos hablando de montos absolutamente manejables y totalmente coherentes con la política que estamos haciendo nosotros de racionalización de gastos", confirmó.

Añadió que el Gobierno estima dejar de recaudar cerca de 2.000 millones de dólares, aunque sostuvo que los ajustes en el gasto público permitirán absorber ese impacto: "Solamente los ajustes que estamos haciendo para terminar con el despilfarro son 6.000 millones de dólares, o sea, estamos más que cubiertos".

Los vetos del Gobierno

Quiroz también justificó los vetos anunciados por el Ejecutivo a algunos cambios incorporados durante la tramitación parlamentaria, como la eliminación del interés sobre interés, el pago obligatorio a 30 días para las pymes y el denominado derecho al olvido financiero.

El ministro sostuvo que esas modificaciones "suenan bien, pero traen muy malas consecuencias", argumentando que podrían afectar el ahorro, restringir el crédito y generar problemas para distintos sectores productivos.

Consultado por los pequeños emprendedores, el titular de Hacienda adelantó que el Gobierno trabaja en un nuevo estatuto para las pequeñas y medianas empresas.

"Vamos a tratar el tema de las empresas pequeñas en otra ley distinta, que es un estatuto nuevo para las pymes. Probablemente esas empresas muy chicas las vamos a estar pagando cero impuestos", comentó.

Hacia el final de la entrevista, Quiroz confirmó que el proyecto de reforma al mercado de capitales ingresaría durante la primera quincena de septiembre y aseguró que el Gobierno ya prepara la discusión de la Ley de Presupuestos para el próximo año.

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