"Le estamos copiando a Argentina": Quiroz destaca nuevo crédito al empleo para empresas que exportan servicios de conocimiento

29 jul. 2026 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció este miércoles que el nuevo crédito tributario al empleo para empresas que exportan servicios del conocimiento está inspirado en un sistema que ya funciona en Argentina y que el Gobierno decidió replicar para fortalecer una industria en crecimiento.

Durante el seminario anual de Moneda Patria Investment, el secretario de Estado explicó que el beneficio fue diseñado para mejorar la competitividad de Chile en un mercado donde distintos países ya ofrecen incentivos para atraer inversiones.

"Le estamos copiando a Argentina"

"La gente dice, '¿qué es esto?'. (...) Es un sistema que tiene Argentina, lo inauguró Argentina. Le estamos copiando a Argentina en este caso", sostuvo Quiroz.

"Las empresas escogen y, cuando escogen, ven las posibilidades que tiene cada país, y quisimos igualarnos con Argentina en este tema y también con medidas parecidas que tiene Colombia", afirmó,

¿Cómo funcionaría?

Durante la tramitación de la megarreforma, la iniciativa cambió por completo. El proyecto original contemplaba un crédito tributario de carácter universal, pero finalmente quedó focalizado en las empresas que exportan servicios de conocimiento dentro de la economía digital, lo que redujo su costo fiscal y concentró el incentivo en un sector específico.

La ley establece un crédito contra el Impuesto de Primera Categoría con las siguientes características:

Las empresas podrán imputar el 15% de las remuneraciones de sus trabajadores.

El beneficio tendrá un tope de 75 UTM por trabajador al año.

Según el ministro, el objetivo es fortalecer una industria que actualmente exporta alrededor de US$3.300 millones al año y que mantiene un crecimiento cercano al 10% anual.

"El comercio de bienes a nivel mundial está bastante estable, pero el comercio de servicios es el que viene creciendo a dos dígitos. No nos quedemos solo con el cobre o los salmones, acá hay un espacio muy importante. Los desarrolladores chilenos son de un nivel similar al de Argentina, es complementario con la IA. No es necesario ser doctor en ingeniería para participar en esto", sostuvo.

Parte de la estrategia para impulsar la inversión

El crédito tributario fue parte de la alocución de Quiroz durante una exposición titulada "Volver a crecer", en la que abordó las medidas que el Gobierno impulsa para fomentar la inversión y la actividad económica.

En ese contexto, el ministro planteó que la estrategia se apoya en tres ejes: facilitar los permisos para desarrollar proyectos, mejorar las condiciones para la inversión y fortalecer el emprendimiento, junto con mantener la consolidación fiscal.

"Nos anima la convicción de que detrás de todo esto se requieren cambios no marginales. Pero estos cambios no marginales no son exóticos, no vienen de la NASA; se requiere dejar de hacer las cosas exóticas que hemos estado haciendo", afirmó.

Al finalizar su exposición, Quiroz reiteró que la meta del Ejecutivo es incentivar nuevas inversiones mediante distintas medidas económicas.

"Nuestro objetivo es generar un boom de inversión. Estamos trabajando con mucho empeño con nuestro país para volver a crecer", concluyó.