¿Adiós al Movistar Arena?: Este sería el nuevo nombre del recinto ubicado en el Parque O'Higgins

29 jul. 2026 - 14:10 hrs.

El histórico nombre de Movistar Arena tendría los días contados. Y es que el recinto del Parque O'Higgins se prepara para iniciar una nueva etapa tras los cambios ocurridos en la propiedad de Telefónica Chile.

De acuerdo a El Mercurio, con la llegada de Millicom como nuevo controlador, la continuidad del auspicio no estaría contemplada. La compañía apostaría por concentrar sus recursos en el desarrollo de su red y en otras áreas del negocio.

Ese escenario marcará el fin del actual contrato que vincula a la marca con el recinto, el cual vence en septiembre. Una vez concluido ese acuerdo, el centro de eventos adoptará una nueva identidad comercial.

¿Cuál sería el nuevo nombre del recinto?

Según el citado medio, mientras las conversaciones avanzan con reserva, un nombre ha comenzado a tomar fuerza. Banco Santander aparece como el principal candidato para quedarse con el naming right del recinto.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, el cambio se concretaría durante el segundo semestre de 2026. En ese caso, el espacio pasaría a llamarse "Santander Arena".

La entidad bancaria ya ha participado en iniciativas similares. En Reading, Pensilvania, cuenta con un recinto que lleva el mismo nombre.

En paralelo, el complejo también experimentó un cambio en su operación. A fines del año pasado, Live Nation, a través de su filial Ticketmaster, asumió la concesión tras adquirirla al grupo encabezado por Peter Hiller.

La empresa administra además otros escenarios de referencia en la región, como el Luna Park de Buenos Aires y el Vive Claro de Bogotá.

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