Rabat apunta al Gobierno de Boric por caso Bernarda Vera: "Hay que preguntarle a quienes tuvieron información y no la entregaron"

29 jul. 2026 - 12:48 hrs.

¿Qué pasó?

Durante una entrevista en el programa Ahora es Cuando, de Radio Infinita, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó el caso de Bernarda Vera, quien durante décadas figuró como detenida desaparecida, pero un examen de ADN confirmó recientemente que es la mujer que fue encontrada viviendo en Argentina, mientras que apuntó directamente contra el Gobierno de Gabriel Boric por no informar prontamente sobre dicha situación.

A raíz de ello, el Ministerio de Justicia instruyó un sumario administrativo y anunció que el caso será puesto en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Además, Rabat sostuvo que el Estado tiene derecho a solicitar la restitución de las pensiones de reparación entregadas a la familia.

"Recibió una pensión que no correspondía"

Consultado sobre la posibilidad de recuperar los recursos entregados a la madre y posteriormente a la hija de Bernarda Vera, Rabat explicó que existe un principio jurídico denominado "pago de lo no debido".

"Toda vez que se materializa un pago, que ese pago se ha efectuado por error y no tiene causa, es decir, no tiene un título que lo justifique, quien efectuó el pago tiene el derecho a pedir su restitución (...) con independencia de si quien lo recibió está de buena o mala fe", afirmó.

El ministro precisó que "si la persona estaba incorrectamente determinada como detenida desaparecida, recibió una pensión conforme a la Ley 19.123 que no correspondía".

Agregó que, tras confirmarse que Bernarda Vera está con vida, "ya se iniciaron los trámites para que el Consejo de Defensa del Estado reclame esos recursos de vuelta".

Apuntó contra Gobierno de Boric

Durante la entrevista, Rabat cuestionó que la información sobre Bernarda Vera permaneciera durante 15 meses en la Subsecretaría de Derechos Humanos antes de ser comunicada al ministro en visita extraordinaria Álvaro Mesa.

"Hubo por lo menos 15 meses que esta información estuvo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y no se reaccionó prontamente. Y reaccionar prontamente en una materia tan delicada como esta es ponerla en conocimiento de la autoridad, lo que no se hizo. Y eso nos parece grave (...). Hay que preguntarle a quienes tuvieron la información y no la entregaron".

El secretario de Estado señaló que el ministerio fortalecerá el Plan Nacional de Búsqueda para revisar las nóminas de personas incluidas en los registros oficiales y evitar que se repitan situaciones similares.

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