Ministro Arrau advierte cifras históricas de hacinamiento en cárceles: "Resolver esto va a tomar tiempo"

29 jul. 2026 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, advirtió que Chile enfrenta un nivel histórico de hacinamiento en las cárceles, con una población penal extranjera que se ha quintuplicado en la última década, por lo que se impulsará un plan de inversión superior a los US$3.000 millones para crear 20.000 nuevas plazas penitenciarias.

¿Qué dijo el ministro Arrau?

En entrevista con Radio Duna, el secretario de Estado comentó que en las cárceles existe una “cifra récord” de reclusos extranjeros. “Pasamos de 2.000 a 10.000 en 10 años, pero además tenemos otras 60.000 personas en régimen abierto, en arrestos domiciliarios, con tobilleras. Tenemos cerca de un 150% de hacinamiento”, aseguró.

Y reconoció que "resolver esto va a tomar tiempo, por lo mismo el Presidente anunció un plan de construcción de cárceles por más de 3.000 millones de dólares, para 20.000 plazas nuevas”.

Construcción y ampliación de cárceles

“La construcción del penal El Arenal en Copiapó debería comenzar en 2027, mientras que el centro penitenciario de Calama se encuentra en licitación”, contó Arrau y agregó que “el Gobierno busca ampliar el penal de Antofagasta, el de Alto Hospicio en Tarapacá y varias cárceles más".

Añadió que “el Gobierno anterior dejó aprobada una ley bastante positiva en términos del fast track para poder ampliar recintos penitenciarios que esperamos utilizarlo bastante, ahí necesitamos ayuda y estamos trabajando”.

“El objetivo también es aumentar las cárceles de máxima seguridad. Cuando hablamos de que tenemos un nivel de población extranjera y nivel ligado a crímenes organizados muy alto, tenemos que tener estos regímenes mucho más duros en los cuales queremos seguir avanzando con el tiempo, ir restringiendo las cosas que se ingresan a la cárcel y que tengamos una cárcel más dura de lo que hay hoy día”, afirmó.

En ese sentido, indicó que “estamos avanzando, llegamos a tres cárceles con máxima seguridad implementado, esperamos a fin de año llegar con cuatro. Lo ideal es que las cárceles estén lejos de los centros urbanos”.