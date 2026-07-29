Japón reporta 13 muertos tras terremoto y sigue búsqueda en centro comercial colapsado

29 jul. 2026 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Los rescatistas buscan este miércoles a personas atrapadas bajo los escombros del centro comercial que colapsó en Japón a causa del potente terremoto que azotó la víspera el sur del país y deja al menos 13 muertos y más de 100 heridos.

El saldo de este sismo de magnitud 7,1, que sacudió el martes la prefectura de Kumamoto en la isla de Kyushu, asciende ahora a 13 muertos confirmados, anunció a primera hora la primera ministra Sanae Takaichi.

"Se confirmaron daños considerables, que incluyen víctimas, derrumbes de edificios, incendios y daños en las carreteras", añadió la dirigente.

Dos personas murieron en el centro comercial afectado, en el que se derrumbó un piso, informó anteriormente a la Agencia France-Presse un funcionario regional de Kumamoto, quien agregó que otra persona se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

Rescate de personas del edificio

El edificio ubicado en Kashima, en las afueras de la ciudad de Kumamoto, sufrió una explosión tras el terremoto. Los techos y las paredes se derrumbaron, lo que dejó al descubierto su estructura metálica.

"La explosión ocurrió después de que se evacuara a los clientes y al personal", declaró a la AFP un portavoz de Aeon, la empresa que opera el complejo.

Ocho personas fueron rescatadas en el lugar, entre ellas cinco heridas, precisó un funcionario local a la AFP.

Las dificultades para acceder al lugar

Algunas informaciones habían mencionado inicialmente que había entre 20 y 30 personas atrapadas en el interior, pero "esa cifra parece ser menor", indicó el miércoles la policía, mencionada por la televisión pública NHK, aunque consideró "seguro que algunos empleados siguen atrapados allí".

Debido a la falta de una vía de acceso segura, es difícil ingresar al lugar, precisó la institución.

El funcionario regional también indicó a la AFP que dos personas se encontraban en paro cardiorrespiratorio en una fábrica de papel de la ciudad de Yatsushiro, donde se desplomó una chimenea.

Otras nueve personas siguen desaparecidas en el sitio, precisaron las autoridades.