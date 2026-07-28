Tráfico de migrantes: Familias denuncian engaño de agencias
28 jul. 2026 - 22:18 hrs.
Investigaciones de la Fiscalía Centro Norte confirmaron tráfico de migrantes en nuestro país. Una asociación criminal fue desbaratada en el norte y otro grupo fue formalizado hace pocos días.
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