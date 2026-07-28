EXCLUSIVO | Copas de vino y pisco sour: peritaje confirma estado de ebriedad del padre de Isidora al caer ella del piso 11

28 jul. 2026 - 18:08 hrs.

Mega Investiga tuvo acceso exclusivo a un antecedente clave que podría convertirse en una de las principales pruebas dentro de la investigación por la muerte de Isidora, la niña de 2 años y ocho meses que falleció tras caer desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes el 17 de mayo de este año. El documento, incorporado a la carpeta investigativa, cuestiona la versión inicial entregada por su padre, Jorge Constanzo, quien permanece imputado por los hechos.

Se trata del resultado de la alcoholemia practicada a Constanzo pocas horas después del presunto accidente, un examen científico que entrega una respuesta a una de las interrogantes centrales de la causa: cuál era el estado del padre al momento en que la menor cayó al vacío.

De acuerdo con el informe del Servicio Médico Legal (SML), al que tuvo acceso Mega Investiga, el examen fue realizado a las 21:01 horas del 17 de mayo en el Centro de Salud Familiar Dr. Ramón Corbalán Melgarejo. La muestra fue posteriormente remitida al laboratorio del SML, donde fue analizada 9 días después.

El resultado estableció que Jorge Constanzo mantenía 0,85 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que, de acuerdo con la legislación chilena, corresponde a estado de ebriedad.

Para la parte querellante, este antecedente científico contradice la versión entregada por el imputado respecto del consumo de alcohol que reconoció ese día.

“Aquí hubo consumo de alcohol mientras estaba con Isidora… Quizás la defensa quiere pretender que esto responde a consumo de alcohol previo, pero la cantidad de alcohol que da cuenta la prueba no se condice con el tiempo que transcurrió”, asegura el abogado Jorge Jorquera, representante de Gloria Ortiz, la madre de la niña de 2 años.

Si se hace una comparación aproximada, una concentración de 0,85 gramos de alcohol por litro de sangre equivale a haber ingerido cerca de cuatro latas de cerveza, tres vasos de whisky o media botella de vino, aunque el nivel exacto puede variar según factores como el peso, sexo, alimentación y metabolismo de cada persona.

Precisamente ese punto es uno de los que releva la parte querellante.

“Acá es importante citar la declaración del imputado. En su declaración voluntaria dijo que bebió una copa de vino y un pisco sour. A la hora que fue (la alcoholemia) malamente podría marcar esta cantidad que aparece en la prueba científica”, sostiene el abogado.

De acuerdo con la querella, los testigos que presenciaron la caída de Isidora habrían descrito un evidente estado etílico del padre de la menor. Sin embargo, la defensa habría puesto en duda esos relatos, sosteniendo que se trataba de apreciaciones subjetivas y esperando que una prueba científica permitiera aclarar la situación.

Ese antecedente ya está incorporado a la investigación. El resultado de la alcoholemia conocido por Mega Investiga confirma que Jorge Constanzo se encontraba en estado de ebriedad cuando fue sometido al examen, varias horas después de ocurridos los hechos.

Para el abogado de la familia de Isidora, incluso existe un elemento adicional que resulta relevante.

“Llama la atención la hora del resultado. Cerca de las 21 horas se obtiene la toma de muestras y ya marca 0,85 (gramos de alcohol por litro de sangre). Sin embargo, el consumo de alcohol fue con muchas horas de anticipación. De seguro, si esta prueba se hubiese producido inmediatamente (tras la caída), el resultado habría sido mayor”, agrega el abogado.

El informe del SML contiene además otro antecedente pericial conocido por Mega Investiga. Según el documento, el imputado también fue sometido a un examen toxicológico para detectar consumo de drogas, cuyo resultado fue negativo.

El nuevo peritaje se conoce en la antesala de una audiencia clave para la investigación.

Este miércoles 29 de julio, al mediodía, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revisará las medidas cautelares de Jorge Constanzo, luego de una solicitud presentada por su defensa. En esa instancia, el tribunal deberá resolver si el padre de Isidora continúa cumpliendo la medida de prisión preventiva o si accede a una cautelar de menor intensidad.

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