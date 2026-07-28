Conoce las 6 comunas que tienen cortes de luz este miércoles 29 de julio en la Región Metropolitana
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Enel Distribución informó que seis comunas estarán con cortes de luz durante este miércoles 29 de julio en la Región Metropolitana. Esto se debe a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.
Según comunicó el organismo, se trata de sectores de Maipú, San Miguel y Lo Barnechea, entre otras, las que verán interrumpido su servicio, por ejemplo, hasta ocho horas.
En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.Ir a la siguiente nota
¿Cuáles son las seis comunas con cortes de luz este miércoles 29 de julio?
A continuación, te mostramos las seis comunas con cortes de luz programados para este miércoles 29 de julio en la Región Metropolitana:
Maipú: (10:00 a 16:00 horas)
Macul: (00:00 a 06:00 horas)
Macul (10:00 a 17:00 horas)
San Miguel (09:00 a 17:00 horas)
Maipú (10:00 a 16:00 horas)
Maipú (09:30 a 15:00 horas)
Vitacura (10:00 a 18:00 horas)
Lo Barnechea (11:30 a 13:30 horas)
Renca: (10:00 a 16:00 horas)
Leer más de
Notas relacionadas
- Las 7 comunas que tienen cortes de luz programados para este martes 28 de julio en la RM
- Hasta 8 horas sin luz: Estas son todas las comunas con interrupción de servicio este lunes en la RM
- Siete comunas tendrán cortes de luz este domingo en la Región Metropolitana: Sectores estarán hasta ocho horas sin suministro