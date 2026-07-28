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Conoce las 6 comunas que tienen cortes de luz este miércoles 29 de julio en la Región Metropolitana

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que seis comunas estarán con cortes de luz durante este miércoles 29 de julio en la Región Metropolitana. Esto se debe a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.

Según comunicó el organismo, se trata de sectores de Maipú, San Miguel y Lo Barnechea, entre otras, las que verán interrumpido su servicio, por ejemplo, hasta ocho horas.

En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.

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¿Cuáles son las seis comunas con cortes de luz este miércoles 29 de julio?

A continuación, te mostramos las seis comunas con cortes de luz programados para este miércoles 29 de julio en la Región Metropolitana:

Maipú: (10:00 a 16:00 horas)

Macul: (00:00 a 06:00 horas)

Macul (10:00 a 17:00 horas)

San Miguel (09:00 a 17:00 horas)

Maipú (10:00 a 16:00 horas)

Maipú (09:30 a 15:00 horas)

Vitacura (10:00 a 18:00 horas)

Lo Barnechea (11:30 a 13:30 horas)

Renca: (10:00 a 16:00 horas)

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