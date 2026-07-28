Conoce las 6 comunas que tienen cortes de luz este miércoles 29 de julio en la Región Metropolitana

28 jul. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que seis comunas estarán con cortes de luz durante este miércoles 29 de julio en la Región Metropolitana. Esto se debe a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.

Según comunicó el organismo, se trata de sectores de Maipú, San Miguel y Lo Barnechea, entre otras, las que verán interrumpido su servicio, por ejemplo, hasta ocho horas.

En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.

¿Cuáles son las seis comunas con cortes de luz este miércoles 29 de julio?

A continuación, te mostramos las seis comunas con cortes de luz programados para este miércoles 29 de julio en la Región Metropolitana:

Maipú: (10:00 a 16:00 horas)

Macul: (00:00 a 06:00 horas)

Macul (10:00 a 17:00 horas)

San Miguel (09:00 a 17:00 horas)

Maipú (10:00 a 16:00 horas)

Maipú (09:30 a 15:00 horas)

Vitacura (10:00 a 18:00 horas)

Lo Barnechea (11:30 a 13:30 horas)

Renca: (10:00 a 16:00 horas)

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