Bernardo Fontaine por devolución de bonos en Codelco: "Me cuesta pensar que trabajadores quieran quedarse con plata del Estado"

28 jul. 2026 - 13:46 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, profundizó en el programa Ahora Es Cuando de Radio Infinita sobre el escándalo por la sobreestimación de casi 27 mil toneladas de cobre reportadas como producción terminada el año pasado, que en realidad no existían.

Fontaine confirmó que una auditoría interna determinó que "efectivamente se había falseado la producción", lo que ocasionó millonarios bonos a ejecutivos y trabajadores. Además, aclaró que el caso está siendo investigado en paralelo por la Fiscalía, Cochilco, la Contraloría y la Cámara de Diputados.

"Me cuesta pensar que trabajadores quieran quedarse con plata del Estado"

Sobre la devolución de los bonos pagados por esa producción irregular, precisó que "todos los ejecutivos, que son aproximadamente 140, ya suscribieron la devolución de su parte de los bonos que estaban mal pagados", aunque aclaró que "están empezando a devolverlo en un plan de pago concreto y comprometido".

La discusión se trasladó también al resto de los trabajadores que recibieron estos bonos, quienes argumentan que la responsabilidad de la producción falseada no fue suya. Fontaine fue categórico al desestimar ese argumento: "El problema es que la fórmula matemática para calcular el bono incluyó producciones que no existieron. Y por lo tanto hay que devolverlo igual".

Fue justamente en ese contexto que Fontaine lanzó la frase que resume su postura sobre el proceso de devolución: "A mí me cuesta pensar que va a haber trabajadores que quieran al final quedarse, una vez que tengan todos los antecedentes y las explicaciones, que quieran quedarse con plata del Estado".

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