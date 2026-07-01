Fiscalía afirma que mantiene facultades para exigir información a Codelco tras resolución por accidente en El Teniente

01 jul. 2026 - 15:59 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía de O’Higgins aseguró que mantiene intactas sus facultades para exigir información a Codelco en el marco de la investigación por el accidente ocurrido en la División El Teniente, pese a la resolución dictada este miércoles por el Juzgado de Garantía de Rancagua tras la audiencia de cautela de garantías solicitada por la estatal.

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, reconoció que la resolución del tribunal dejó dudas respecto de su alcance y anunció que el Ministerio Público revisará tanto el audio como el acta de la audiencia antes de definir los pasos a seguir.

“A ver, la resolución no es del todo clara según nosotros. Hemos pedido copia del audio, vamos a revisar el acta”, sostuvo el persecutor.

Según explicó, durante la audiencia el tribunal hizo referencia a normas contenidas en la Ley de Propiedad Intelectual y en la Ley de Transparencia, fundamentos que —a juicio de la Fiscalía— no serían aplicables a una investigación penal.

“Se hacen menciones a dos cuerpos normativos que, a nuestro juicio, no son aplicables en las investigaciones penales (…) Por tanto, entendemos que respecto de la información que se pueda calificar como estratégica y de aquellos informes que solicita o contrata Codelco a personas privadas, estamos habilitados para requerir dicha información”, afirmó Cubillos.

La disputa por los antecedentes

La audiencia se originó luego que Codelco recurriera al tribunal para solicitar que se definieran reglas respecto de nuevos requerimientos de información formulados por el Ministerio Público.

En un comunicado difundido antes de la audiencia, la estatal sostuvo que la acción judicial no buscaba retrasar la investigación, sino obtener criterios claros para enfrentar solicitudes que calificó como de una “magnitud y complejidad extraordinaria”.

Según la empresa, la Fiscalía emitió 27 oficios que contienen cerca de 3.520 requerimientos distintos, incluyendo bases de datos, modelos tridimensionales, archivos nativos e información histórica de distintas unidades del yacimiento, antecedentes que —aseguró— exceden los sectores directamente afectados por el accidente.

Codelco también enfatizó que durante los casi once meses de investigación ha respondido los 30 requerimientos recibidos, entregando más de 14.000 antecedentes técnicos, equivalentes a aproximadamente 75 gigabytes de información, además de facilitar inspecciones, peritajes e incluso entregar voluntariamente el informe elaborado por el Panel Internacional de Expertos encabezado por Mark Cutifani.

“Nos llama profundamente la atención”

La Fiscalía, sin embargo, rechazó la idea de que determinadas categorías de información puedan quedar fuera de la investigación penal.

“Nos llama profundamente la atención que ahora exista, a juicio de Codelco, información de carácter estratégico”, sostuvo Cubillos.

El fiscal agregó que todos los antecedentes que recibe el Ministerio Público ya se encuentran protegidos por el secreto de la investigación y, además, por cláusulas de confidencialidad suscritas con Dictuc, organismo encargado de desarrollar una de las principales pericias del caso.

Asimismo, defendió que es la Fiscalía —y no la empresa investigada— la que determina el alcance de las diligencias.

“Somos nosotros quienes decretamos las diligencias en forma exclusiva, dirigimos la investigación y, por tanto, podemos extendernos a todos los sectores que creamos necesarios para nuestra investigación”, afirmó.

Sin límites en los plazos

Cubillos destacó que, pese a las dudas que dejó la resolución, el tribunal no estableció plazos para la entrega de los antecedentes solicitados.

“El Ministerio Público puede establecer los plazos para la entrega de la información. Siempre hemos dado plazos razonables y hemos conversado con Codelco”, señaló.

Añadió que espera que la empresa mantenga la colaboración que —según dijo— ha existido durante toda la investigación.

Posibles nuevas acciones

La Fiscalía aún no descarta adoptar nuevas medidas procesales.

Cubillos explicó que primero analizarán en detalle el contenido de la resolución antes de definir eventuales acciones judiciales.

“Vamos a estudiar bien, volver a escuchar los audios y ver el acta. La audiencia fue bastante confusa en su resolución y, a partir de ahí, vamos a definir los pasos a seguir”, indicó.

El persecutor también informó que ya sostuvo una reunión con los familiares de los seis trabajadores fallecidos para explicarles el estado de la causa y asegurarles que la investigación continuará hasta establecer las causas del accidente y determinar las eventuales responsabilidades penales.