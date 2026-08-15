Cambio de hora ya es oficial: Este es el día en que debes cambiar tu reloj al Horario de Verano

15 ag. 2026 - 19:00 hrs.

Lo que muchos esperaban con ansias desde hace meses al fin fue confirmado por el Gobierno: en menos de un mes Chile vivirá un nuevo cambio de hora con el que gran parte del país volverá al tan apreciado horario de verano.

A través del Decreto N.° 98 publicado el 2 de julio, la administración de José Antonio Kast estableció los rangos de fechas hasta el año 2029 en los que el territorio entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos tendrá el "huso horario tres horas al Oeste del meridiano de Greenwich (-3)".

Cabe recordar que el paso del huso horario -4 al -3 solo comprende a estos territorios, ya que las regiones de Aysén y Magallanes (incluido el territorio antártico) usan de manera indefinida el huso horario -3.

¿Cuándo volverá el horario de verano?

De acuerdo al primer inciso del artículo único del decreto, "a contar de las 24 horas del primer sábado del mes de septiembre de 2026 y hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2027, se adelantará la hora oficial en 60 minutos".

En la práctica, el horario de verano 2026/2027 comenzará a las 00:00 horas del próximo domingo 6 de septiembre, momento en el cual los relojes y dispositivos electrónicos se deberán adelantar hasta las 01:00 horas de ese día.

Este huso horario -3 se mantendrá hasta las 00:00 horas del próximo domingo 4 de abril de 2027, cuando se dé por inaugurado un nuevo horario de invierno tras restar una hora a los relojes y quedar nuevamente en las 23:00 horas del sábado 3 de abril de 2027.

En el caso de la Isla de Pascua, el horario de verano comenzará a las 22:00 horas del próximo sábado 5 de septiembre, cuando el territorio insular deba adelantar los relojes hasta las 23:00 horas de ese mismo día y así pasar del huso horario -6 al -5.

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