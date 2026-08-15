No se registraron fallecidos ni heridos: Sismo 5.0 en el sur de España deja varios daños materiales en la localidad de Granada

15 ag. 2026 - 19:28 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este sábado, un sismo de magnitud 5.0 en el sur de España provocó una serie de daños materiales, pero afortunadamente ningún fallecido o herido en la provincia de Granada.

"Terremoto" 5.0 en el sur de España

El movimiento telúrico, calificado como "terremoto" en el país europeo, ocurrió a eso de las 01:04 horas locales (19:04 horas del viernes en Chile) en el municipio de Alhendín.

El sismo, que se sintió en todas las provincias de Andalucía, no provocó daños generalizados a la infraestructura, pero sí varias afectaciones puntuales en el área metropolitana de Granada.

En varios registros de redes sociales se puede ver el desprendimiento de muros o techumbres y el daño a una serie de vehículos, precisamente, por la caída de material desde algunos inmuebles.

La prensa española señaló que el sismo fue "el peor terremoto en cinco años" en Granada, localidad situada cerca de una falla geológica que cruza gran parte de Andalucía, atraviesa el Mediterráneo y llega hasta Marruecos.

Tan solo seis minutos después del temblor principal, que no dejó fallecidos ni heridos, se registró una réplica de magnitud 2.6 en la localidad de Gójar.

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