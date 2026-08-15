Exconcejala de Graneros lleva 11 días desaparecida: PDI investiga su paradero tras perderse su rastro en Ñuñoa

15 ag. 2026 - 10:31 hrs.

¿Qué pasó?

Desde el miércoles 5 de agosto se encuentra desaparecida Thae Loiza Galaz, exconcejala de Graneros, quien fue vista por última vez tras salir de su departamento en la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana.

Su familia presentó una denuncia por presunta desgracia el sábado 8 de agosto y, tres días después, la Brigada de Homicidios recibió la orden de investigar su paradero.

La mujer se había trasladado desde Graneros hasta la Región Metropolitana para establecerse de manera definitiva y buscar trabajo. Según relató su madre, María Rosa Galaz, a Meganoticias Siempre Juntos, Thae había comenzado a trabajar en una hamburguesería ubicada en La Florida.

La última persona que la vio fue Leila, una amiga de infancia con quien residía en Ñuñoa. La madre explicó que “PDI me mostró las cámaras donde ella sale del edificio y busca en su cartera las llaves para abrir la reja. Después llama a su amiga para que le abra, porque no encontró las llaves. Y ella sale de ahí y de ahí ya se pierde el rastro”.

De acuerdo con el relato de su madre, en las imágenes se observa también el momento en que Leila abre la puerta para que Thae pueda salir del edificio. “Ella va, ella va y le abre y él le como que le toma el hombro como despidiéndose y sale. Y de ahí ellos no, no me muestran nada más, o sea, hasta ahí nomás están las cámaras”.

La familia comenzó a preocuparse luego de que Thae no se presentara a trabajar. Desde la hamburguesería comenzaron a llamarla para conocer el motivo de su ausencia, pero no lograron contactarla. Además, la joven se encontraba incomunicada, ya que anteriormente le habían robado el teléfono celular que utilizaba.

Su madre aseguró que esta situación aumenta su preocupación por el tiempo que lleva desaparecida. “Y, claro, y a mí lo que me parece más extraño que andaba sin plata, me parece que sin documentos.

Entonces, eso es lo que me tiene más preocupada y que pueda haberle pasado algo, porque ella lleva 11 días, 11 días desaparecida”.

Actualmente, la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra realizando diligencias para establecer qué ocurrió con Thae Loiza Galaz y dar con su paradero. La última persona que tuvo contacto con ella fue su amiga Leila, mientras que su familia continúa esperando información que permita esclarecer su desaparición.