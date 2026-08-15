Lluvias, tormentas eléctricas y granizos: Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico del tiempo para este sábado

15 ag. 2026 - 08:22 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, anticipó un sábado marcado por precipitaciones en varias regiones del país, además de la posibilidad de tormentas eléctricas.

Lluvias, tormentas eléctricas y granizos

En el norte está la probabilidad de lloviznas durante este fin de semana. Además, Sepúlveda llamó a poner atención a los próximos días, especialmente "con lo que puede ocurrir lunes y martes en la costa de la región de Antofagasta".

Para la zona central, se esperan precipitaciones, principalmente en sectores interiores de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, junto con probabilidad de tormentas eléctricas y granizadas.

En O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío también se pronostica una jornada lluviosa y con tormentas. Sepúlveda advirtió que durante la madrugada los vientos podrían "superar los 60 km por hora".

En el sur del país continuarán las lluvias y se mantiene la posibilidad de tormentas eléctricas. Además, la isoterma irá descendiendo durante el sábado, aumentando la "posibilidad de nieve en sectores bajos".

En la Patagonia "vuelven las lluvias”, situación que, según el periodista, es necesaria para la zona. Podría nevar en Torres del Paine y sectores de Última Esperanza, mientras que cerca de Punta Arenas se espera aguanieve.

¿Qué pasará en la Región Metropolitana?

En la Región Metropolitana, las lluvias comenzarán durante la madrugada y tendrán su mayor intensidad en la mañana. “En la medida en que avance la tarde de este sábado, irá disminuyendo la intensidad de la precipitación", explicó.

Para Santiago, el pronóstico contempla precipitaciones y probabilidad de tormentas eléctricas. Las temperaturas extremas estarán entre los 8 y 12°.

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