Temblor de magnitud 6,9 vuelve a sacudir Indonesia: Reporte de Florencia Vial desde la zona afectada

15 ag. 2026 - 08:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un sismo de magnitud 6,9 sacudió este sábado la isla indonesia de Sumatra, indicó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS), horas después de un temblor de magnitud 7,7 que dejó al menos 38 muertos en el este del país.

El epicentro del sismo se situó en Pematangsiantar, a 126 km al sureste de la capital de la isla, Medan, en el oeste de Indonesia.

El temblor se produjo a una profundidad de 183 km y no se emitió alerta de tsunami.

El inmenso archipiélago indonesio tiene una actividad sísmica y volcánica intensa, por su posición en el llamado cinturón de fuego del Pacífico.

Conoce en el video adjunto el reporte de la periodista de Meganoticias, Florencia Vial, desde la zona afectada.

Temblor de magnitud 7,7

"Se ha confirmado la muerte de 38 personas. Dos han resultado heridas de gravedad, 11 tienen heridas leves y unas 2.000 personas evacuaron la zona por sus propios medios", indicó en conferencia de prensa el jefe de la agencia nacional de gestión de desastres, Suharyanto, al revisar el anterior balance de 20 fallecidos.

Según precisó, la agencia está preparando dos helicópteros y un avión para participar en las tareas de rescate.

Aún se está evaluando el alcance total de los daños. Imágenes de televisión mostraron a rescatistas que buscaban sobrevivientes entre los escombros en la localidad de Maumere.

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