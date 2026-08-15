Enel programa cortes de luz en la RM para este sábado: Revisa los sectores afectados

15 ag. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de dos comunas de la Región Metropolitana para este sábado 15 de agosto. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta siete horas en algunas zonas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este sábado?

Santiago: Desde las 11:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Enel

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