Masivo corte de luz afecta a dos regiones del norte del país

13 ag. 2026 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves, se registró un masivo corte de luz que afecta a las regiones de Antofagasta y de Arica y Parinacota.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó a las 13:00 horas que 58.588 hogares se encontraban sin suministro eléctrico en todo el país.

De esa cifra, 11.738 corresponden a la Región de Antofagasta y 18.779 a la Región de Arica y Parinacota.

Las precipitaciones ocurridas en el norte del país han dejado diversas complicaciones, entre ellas pavimentos resbaladizos y semáforos apagados. En la Región de Arica y Parinacota, incluso, Carabineros se desplegó para ayudar en el orden del tránsito tras el masivo corte de energía.

¿Qué hacer en caso de corte de luz?

Ante un corte de luz, el Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) recomiendan desenchufar todos los aparatos eléctricos para evitar que se quemen o sufran daños debido a las variaciones de voltaje.

En este sentido, se aconseja desconectar de la corriente artefactos como televisores, computadores, microondas y módems, entre otros. En cuanto al refrigerador, es prudente evitar abrirlo, puesto que, estando cerrado, mantiene el frío por aproximadamente cuatro horas.

Cuando la luz regrese, es necesario esperar entre 10 y 15 minutos para que el voltaje se estabilice. Una vez transcurrido ese tiempo, se pueden volver a conectar los artefactos eléctricos.