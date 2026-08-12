Hasta ocho horas sin suministro: Programan cortes de luz en 10 comunas de la RM para este jueves
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de 10 comunas de la Región Metropolitana para este jueves 13 de agosto. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 8 horas en algunas zonas.
Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este jueves?
Cerrillos: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Colina: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas
Colina: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
La Reina: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas
Las Condes: Desde las 09:30 hasta las 14:30 horas
Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Pudahuel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
San Miguel: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas
Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Vitacura: Desde las 12:00 hasta las 16:00 horas
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