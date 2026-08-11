Confirman cortes de luz en 9 comunas de la RM para este miércoles: Revisa los sectores afectados

11 ag. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de nueve comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 12 de agosto. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta ocho horas en algunas zonas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

Cerrillos: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas

Enel

Cerrillos: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas

Enel

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Enel

Lo Barnechea: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas

Enel

Maipú: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas

Enel

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Enel

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Providencia: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas

Enel

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

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