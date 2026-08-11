Con gol de Zampedri: Universidad Católica rescata valioso empate de visita con Estudiantes en Copa Libertadores

11 ag. 2026 - 22:38 hrs.

Universidad Católica rescató en la noche de este martes un valioso empate con Estudiantes de la Plata de visita, en un partido válido por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los Cruzados partieron perdiendo a los 4 minutos con un gol de Joaquín Tobio Burgos. De ahí en más, el encuentro se volvió intenso, con bastante roce.

El conjunto chileno no bajó los brazos y pese al protagonismo de los argentinos, encontró el empate a los 80 minutos gracias a un disparo de fuera del área de Fernando Zampedri, el que se desvió levemente en el pie de un defensor.

¿Cuándo es el partido de vuelta?

Con el 1 a 1, los de la precordillera tienen la fe intacta de clasificar a los cuartos de final y tendrán la opción de hacerlo la próxima semana en el Claro Arena. El cotejo está pactado para las 20:30 horas del martes 18 de agosto.

Sin embargo, no podrán contar con la presencia de su goleador, el "Toro" Zampedri, puesto que recibió una tarjeta amarilla que lo dejó suspendido.

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