Vozinha valora su llegada a Colo Colo: "El contrato más importante de mi vida"

11 ag. 2026 - 17:16 hrs.

El nuevo arquero de Colo Colo, Josimar Dias —conocido como Vozinha—, remeció en la tarde de este martes las redes sociales al compartir una reflexiva y emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Pese a que aún no suma sus primeros minutos oficiales bajo los tres tubos del Cacique, el experimentado portero caboverdiano ya empieza a ganarse el cariño de la hinchada al expresar lo que significa este hito en su carrera profesional.

Las emotivas palabras de Vozinha

A través de Instagram, el guardameta manifestó que "si le hubiera dicho a mi 'yo' de 26 años que a los 40 estaría firmando el contrato más importante de mi vida, no lo habría creído", dejando en evidencia el impacto personal y profesional que le genera vestir la camiseta alba.

Además de abordar la magnitud de su contrato, el futbolista reveló el motivo detrás del dorsal que utilizará durante esta temporada en el elenco de Macul, conectando su presente con el inicio de su carrera.

"El 29 fue mi primer número. Ahora, es el elegido para este nuevo capítulo", explicó, sellando un compromiso nostálgico y motivador para este desafío.

Mientras el cuerpo técnico define el momento idóneo para su debut, la fanaticada colocolina celebra la madurez y la jerarquía que Vozinha promete aportar al plantel.

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