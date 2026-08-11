Quiroz confirma lápida a proyecto de feriado del 17 de septiembre: "Va a ser día de trabajo... es una decisión que ya se tomó"

11 ag. 2026 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó este martes que el Gobierno no apoyará el proyecto de feriado del jueves 17 de septiembre, que había sido anunciado hace unos días por la diputada Zandra Parisi (PDG).

El secretario de Estado había dado el lunes una pequeña luz de esperanza a quienes promovieron la iniciativa, pero finalmente recalcó que el tema fue discutido y que no avanzarán en su puesta en marcha.

¿Qué dijo el ministro Quiroz?

"El 17 va a ser día de trabajo. En general es bueno mantenerse en orden y ya hubo una iniciativa legal y se aprobó. Se dijo en qué circunstancias iba a haber feriado el 18, se habló de los días 'sandwich' y nos vamos a apegar a esas reglas", señaló.

Consultado por las consecuencias de un posible feriado en la semana dieciochera, argumentó que "tiene un impacto siempre. Es un día menos de trabajo y es bueno fijarse en las reglas que tenemos".

Quiroz dejó en claro que "es una decisión que ya se tomó. Tenemos ciertas reglas. Nos gustaría tener más feriados, pero para eso hay que tener un mayor nivel de ingresos".

¿Peligra la relación con el Partido de la Gente?

El ministro abordó la relación que mantiene con parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) tras cerrarle la puerta al feriado del 17 de septiembre.

Lejos de polemizar, destacó que "el PDG es un partido con el que tenemos la mejor de las relaciones, yo tengo buenas relaciones con sus integrantes y sé que a lo mejor no les va a gustar el tema del 17, pero es un partido serio y esto no va a cambiar la relación con ellos".

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