Profesora y apasionada por la apicultura: Quién era Anne Gray, la estadounidense asesinada en Vicuña

11 ag. 2026 - 14:55 hrs.

¿Qué pasó?

Una profunda consternación se vive en la región de Coquimbo tras conocerse el homicidio de Anne Alexander Gray, una ciudadana estadounidense de 47 años que fue atacada la mañana de este lunes en la localidad rural de Diaguitas, en la comuna de Vicuña.

La mujer, quien había llegado desde el estado de Oregón para establecerse en el Valle del Elqui junto a su familia, perdió la vida a causa de heridas con un arma blanca cuando regresaba a su domicilio tras ir a dejar a su hijo al colegio.

Su huella en la comunidad del Valle del Elqui

Pese a llevar cerca de un año radicada en la zona, la víctima logró construir un estrecho vínculo con los vecinos. Profesora de inglés y apasionada por la apicultura, se desempeñaba en el programa educacional We Learn Access del Colegio Edmundo Vidal Cárdenas, donde además era apoderada.

Su espíritu solidario quedó marcado durante los recientes temporales e inundaciones que afectaron al sector. En dicha emergencia, no solo abrió las puertas de su casa para dar refugio a los damnificados, sino que también compartió su conexión de internet satelital para que las familias del pueblo pudieran comunicarse con sus seres queridos.

Desde la junta de vecinos local remarcaron el fuerte impacto del hecho en el poblado, asegurando que se trata de una tragedia inédita para la historia de una comunidad acostumbrada a la tranquilidad.

La captura del sospechoso y las diligencias policiales

Tras la alerta dada por testigos que observaron al sospechoso escapar en bicicleta, Carabineros de la Quinta Comisaría de Vicuña desplegó un patrullaje por los alrededores que culminó con la detención de un hombre en el sector de Andacollito.

El imputado fue identificado como César Rodríguez, de 27 años y nacionalidad venezolana, quien se encuentra en situación migratoria irregular. Al momento de la fiscalización, los uniformados le incautaron un cuchillo carnicero, una pistola de aire comprimido y diversas herramientas metálicas.

Por orden de la Fiscalía, los peritajes en el sitio del suceso y los interrogatorios quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI de La Serena, organismo que busca esclarecer cómo fue el ataque para poner al detenido a disposición de los tribunales.