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Temblor se registra en la zona centro-norte del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado 8 de agosto, se registró un sismo de magnitud 3.9 a las 11:36 en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

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¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 25 km al sureste de La Higuera en la región de Coquimbo, con una profundidad de 83 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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