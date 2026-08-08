Robo frustrado al auto de Rodolfo Carter: Delincuentes intimidaron a funcionario PPI con un destornillador

08 ag. 2026 - 07:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un robo frustrado se registró durante la tarde del viernes en calle Candelaria, frente al supermercado Jumbo de Vitacura, donde dos sujetos intentaron sustraer el vehículo particular del senador Rodolfo Carter.

El hecho ocurrió cerca de las 18:10 horas, cuando un funcionario de Carabineros perteneciente al Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI) se encontraba al interior del automóvil, estacionado a la espera del senador, quien no se encontraba en el vehículo.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el funcionario fue abordado por dos individuos que abrieron las puertas del automóvil y lo intimidaron utilizando un destornillador, obligándolo a descender.

Ante esta situación, el funcionario se identificó como carabinero y exhibió su arma de servicio, momento en que ambos sujetos huyeron del lugar en dirección desconocida.

Cerca de las 18:30 horas, Carabineros tomó contacto con el funcionario, quien entregó los antecedentes del hecho.

Por instrucción de la Fiscalía, las diligencias quedaron a cargo de personal de la SIP y del OS9 de Carabineros, que trabaja para identificar y dar con el paradero de los responsables.