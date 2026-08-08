Bono de Recuperación: ¿Quiénes reciben hasta $1,5 millones?

08 ag. 2026 - 08:00 hrs.

A raíz de los graves estragos que dejó el intenso sistema frontal iniciado el pasado 14 de julio entre las regiones de Atacama y Los Ríos, el Estado desplegó una serie de acciones a nivel nacional.

Entre las ayudas para la población afectada se encuentra el Bono de Recuperación, el cual entrega un monto de dinero por una sola vez a aquellas familias que sufrieron daños en sus viviendas o enseres.

¿Quiénes reciben hasta $1,5 millones?

El beneficio se entrega de forma automática a aquellas familias a las que les aplicaron la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), la cual asigna los montos según el nivel de daño identificado por las autoridades.

Monto del bono según daño:

Afectación baja: $375.000 .

. Afectación media: $750.000 .

. Afectación media alta: $1.125.000 .

. Afectación alta: $1.500.000.

¿Cómo se efectúa el pago?

El pago del Bono de Recuperación se realiza en una única vez al jefe o jefa de hogar del grupo familiar, mediante su Cuenta RUT del BancoEstado.

Quienes no tengan este producto bancario podrán cobrar el dinero en efectivo en cualquier sucursal de BancoEstado, solo presentando su carnet de Identidad.

Por último, las personas migrantes deben contar con un RUN chileno vigente para poder acceder al beneficio.

Todo sobre Bonos