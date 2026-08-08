Intento de soborno en el aeropuerto: Detienen a ciudadano uruguayo tras ofrecer $60.000 a Carabineros

08 ag. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un ciudadano de nacionalidad uruguaya fue detenido en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, luego de que ofreciera $60 mil en efectivo a funcionarios de Carabineros para evitar una infracción.

El hecho ocurrió en medio de un control vehicular y documental preventivo realizado por personal especializado de la 27.ª Comisaría de Carabineros en las dependencias del terminal aéreo.

Durante la fiscalización, los uniformados constataron que el extranjero circulaba con su documentación vencida, por lo que se disponían a cursar la infracción correspondiente.

Fue en ese momento cuando el sujeto intentó evitar el procedimiento ofreciendo $60 mil en efectivo a los funcionarios policiales.

Los carabineros rechazaron el dinero y le informaron que su conducta constituía un delito flagrante. Posteriormente, procedieron a detenerlo y dieron cuenta de la situación a la Fiscalía.

Carabineros: "Los funcionarios rechazaron el dinero"

La mayor Priscilla Aguilar, comisario de la 27.ª Comisaría Aeropuerto, entregó detalles del procedimiento: "Personal policial detuvo a un ciudadano uruguayo por cohecho durante un control vehicular preventivo (...) Los funcionarios rechazaron el dinero y procedieron a detenerlo en flagrancia".

La oficial agregó que "es así que, bajo los estrictos principios de probidad e integridad, los Carabineros rechazaron de inmediato este dinero e informaron al ciudadano que estaba cometiendo un delito, procediendo con su inmediata detención".

Desde Carabineros reafirmaron su política de "cero tolerancia" frente a actos de corrupción o intentos de soborno, señalando que las fiscalizaciones realizadas en el principal terminal aéreo del país buscan resguardar la seguridad y hacer cumplir la ley.

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