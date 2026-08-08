Inauguran uno de los trenes más rápidos del mundo: Conecta dos importantes zonas en 45 minutos

08 ag. 2026 - 09:00 hrs.

El transporte en tren es cada vez más importante en todo el mundo. En Chile, por ejemplo, el Metro de Santiago conecta casi toda la capital en poco tiempo de viaje, lo que también descongestiona el tránsito.

Por eso, algunos países, en busca de innovación y de mejorar sus servicios, han implementado el transporte de trenes rápidos.

¿Cuál es el recorrido del tren?

México ha ido más lejos y ha inaugurado uno de los trenes más veloces del mundo, el Tren Buenavista–AIFA, un medio que conecta Buenavista, una importante colonia en Ciudad de México, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Según datos del Gobierno de la Ciudad de México, el tren conectará Buenavista con el AIFA en tan solo 45 minutos, pasando por 12 estaciones con una frecuencia de 15 minutos.

Foto de Instagram mejorada con Inteligencia Artificial

Para ser un servicio que conecta con el aeropuerto comercial, tiene una tarifa bastante asequible que va desde los 40 hasta los 75 pesos mexicanos (2.100 a 3.900 pesos chilenos).

El horario de lunes a viernes es desde las 05:00 de la madrugada hasta las 00:00 horas, mientras que los sábados va desde las 06:00 hasta la medianoche y en feriados abre a las 07:00.

Aunque no es un tren bala, se le considera uno de los más veloces de la región. Conecta una parte importante de la capital mexicana con el aeropuerto, lo que reduce los tiempos de viaje y facilita el acceso a la terminal.

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