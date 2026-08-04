Vuelco en el asesinato de la influencer Valeria Márquez: Su pareja habría encargado el crimen a su padre, un líder narco

04 ag. 2026 - 12:37 hrs.

¿Qué pasó?

El crimen de la influencer mexicana Valeria Márquez, asesinada hace más de un año mientras transmitía en vivo desde su salón de belleza, dio un inesperado vuelco. Las autoridades ahora sostienen que la joven habría sido víctima de un femicidio encargado por quien era su pareja en ese momento.

La investigación apunta a que Francisco "N", quien mantenía una relación sentimental con Valeria, le habría pedido a su padre, presunto líder de la organización criminal Los Rs, que ordenara el asesinato de la creadora de contenido. Además, el sospechoso habría amenazado a la joven en ocasiones anteriores.

Detuvieron al presunto coautor del crimen

Los nuevos antecedentes surgieron tras la detención de Iván Martín "N", quien fue capturado el pasado 2 de agosto durante un operativo realizado en el estado de Jalisco. El hombre es señalado por la Fiscalía como presunto coautor material del crimen.

De acuerdo con la investigación, el autor material de los disparos escapó en una motocicleta tras cometer el asesinato de la joven de 23 años. Las autoridades sostienen que Iván Martín "N" habría colaborado en la huida de este sicario.

"Todo indica que el hijo le pide a su papá"

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó la principal hipótesis del caso. "Todo indica que el hijo le pide a su papá, el 'R1', que cometan el femicidio. (El joven) está libre y estamos en búsqueda de él", afirmó.

El padre de Francisco "N" corresponde a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "R1", identificado por las autoridades como líder de la banda Los Rs. Precisamente, este hombre fue detenido recientemente en otra investigación relacionada con el homicidio del exalcalde de Uruapan.

El crimen que impactó a México

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 al interior de su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan, mientras realizaba una transmisión en vivo en redes sociales.

Según la investigación, un hombre ingresó al local, confirmó la identidad de la influencer y luego le disparó a quemarropa. El crimen quedó registrado en la transmisión que realizaba la joven y generó conmoción en todo el mundo.

La Fiscalía de Jalisco indicó que las diligencias continúan para esclarecer completamente el caso y detener a las demás personas involucradas en el asesinato, mientras Francisco "N", señalado como el presunto autor intelectual del crimen, permanece prófugo.

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