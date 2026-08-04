Vivanco al confesionario: Exsuprema declarará por primera vez en la trama bielorrusa 

04 ag. 2026 - 13:08 hrs.

¿Qué pasó?

Una diligencia clave se alista para este miércoles en las inmediaciones del OS7 de Carabineros en Santiago: por primera vez, la exministra y exvocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, declarará en la denominada trama bielorrusa.

Hasta el momento, solo se conoce su versión de los hechos por los cuales está imputada —recibir coimas a cambio de fallos judiciales que favorecieron al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec (CBM)— a través de entrevistas que ha dado a medios de comunicación.

Sin embargo, mañana será su turno de comparecer ante los investigadores.

De acuerdo con la tesis de la fiscalía de Los Lagos, encabezada por Carmen Gloria Wittwer, Vivanco habría recibido sobornos de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, representantes de CBM, a través de su expareja Gonzalo Migueles con el fin de obtener un resultado favorable en un litigio judicial con Codelco.

Por el caso, la exministra del máximo tribunal pasó 133 días en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín, desde donde salió el pasado 12 de junio para cumplir arresto domiciliario.

La diligencia se da luego de que el Ministerio Público solicitó una nueva audiencia para reformalizar a Lagos, Vargas, Vivanco, Migueles y a los conversadores Sergio Yáber y Yamil Najle, imputados por lavado de activos.

En esa audiencia, además, se formalizará al exdiputado Gabriel Silber, quien compartí oficina con los abogados Vargas y Lagos, y a quien se le atribuye participación en calidad de autor de los delitos de soborno y lavado de dinero.

Además, el 22 de julio recién pasado se tomó declaración por segunda vez a Migueles, quien se trasladó desde el anexo penitenciario Capitán Yáber hasta el mismo recinto donde este miércoles Vivanco será confrontada por los fiscales.