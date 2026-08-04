Detienen a conductor de transporte informal en el aeropuerto: Video muestra moderno sistema que usaba para ocultar la patente

04 ag. 2026 - 13:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento realizado por Carabineros en el Aeropuerto de Santiago permitió detectar un vehículo que contaba con un dispositivo electrónico destinado a ocultar su placa patente, situación que quedó registrada en un video difundido por la institución.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el hallazgo se produjo durante una fiscalización efectuada por personal de la 27ª Comisaría Aeropuerto, instancia en la que también fue detenido el conductor del automóvil.

Video evidencia sistema para ocultar la placa patente

Según informó la policía uniformada, al revisar el vehículo los funcionarios constataron que este mantenía un dispositivo electrónico destinado a ocultar la placa patente.

El mecanismo fue registrado en un video difundido por Carabineros, donde se aprecia el funcionamiento del sistema instalado en el automóvil.

La institución indicó que el hallazgo se produjo tras interceptar el vehículo durante un procedimiento realizado en el terminal aéreo internacional.

¿Cómo ocurrió el procedimiento?

Carabineros señaló que el hecho ocurrió cerca de las 08:30 horas, mientras funcionarios efectuaban patrullajes preventivos en el sector de estacionamientos del aeropuerto.

En ese contexto, los policías observaron un vehículo particular cuyo conductor, al advertir la presencia policial, retrocedió de forma repentina e impactó a otro automóvil.

Posteriormente, el conductor aceleró con la intención de abandonar el lugar, realizando una maniobra que, según Carabineros, puso en riesgo la integridad del personal policial. Finalmente, el vehículo fue interceptado y su conductor detenido.

Durante la fiscalización, los funcionarios establecieron que el detenido realizaba transporte informal de pasajeros y que, al momento del procedimiento, trasladaba a una mujer adulta.

Carabineros agregó que el vehículo no mantenía encargo vigente por robo, aunque sí contaba con el dispositivo electrónico destinado a ocultar la placa patente.

El conductor fue identificado con las iniciales S.Y.C.A., de nacionalidad venezolana. De acuerdo con la institución, registra antecedentes policiales, aunque no mantiene órdenes de detención vigentes.

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