Detienen a suegro de Carlos Palacios por tráfico de drogas: Usaba un vehículo inscrito a nombre del futbolista

03 ag. 2026 - 13:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un triple operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) logró desarticular tres bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas, concretando la incautación de más de 1.400 kilos ocultos de sustancias ilícitas.

Suegro de Carlos Palacios está involucrado

Uno de los operativos fue denominado como "Operación Capitanes", donde se logró la incautación 75 kilos de pasta base.

Una de las personas detenidas es un hombre que es suegro del futbolista Carlos Palacios, ex Colo Colo y actual jugador de Boca Juniors de Argentina.

Según información policial, el hombre usaba un vehículo que estaba a nombre de Palacios para trasladar la droga.

Además, se realizaron allanamientos a diferentes domicilios, la mayoría de ellos en la comuna de La Florida, donde uno de ellos estaba a nombre de la actual pareja de Carlos Palacios.

"Norte Rojo"

El segundo de los procedimientos, denominado "Norte Rojo", permitió la incautación de más de una tonelada de droga, compuesta por 604 kilos de cocaína base, 6 kilos de clorhidrato de cocaína y más de 500 kilos de cannabis. En este operativo fue detenida una persona.

"Mar de Drake", segunda parte

El tercer procedimiento, denominado Mar de Drake (segunda parte), se ejecutó en la ciudad de Vallenar y terminó con dos personas detenidas. En esta acción se incautaron cerca de 244 kilos de droga, principalmente pasta base y clorhidrato de cocaína, además de vehículos, armas y dinero en efectivo.

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