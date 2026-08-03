Especialista revela cuáles son las 5 estafas con IA más frecuentes: Atención a las llamadas de supuestos familiares y videos

03 ag. 2026 - 13:48 hrs.

¿Qué pasó?

Hoy es posible crear en pocos minutos voces, fotografías, videos, sitios web e incluso conversaciones falsas con un alto nivel de realismo. Esto ha permitido que los fraudes digitales evolucionen hasta el punto de engañar incluso a usuarios con experiencia en el uso de internet.

El director del Magíster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial e investigador del Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar (ITiSB) de la Universidad Andrés Bello, Dr. Danilo Leal, explicó que "la inteligencia artificial no es el problema".

"Lo preocupante es que hoy permite crear fraudes mucho más creíbles, rápidos y masivos. Un delincuente puede probar cientos de versiones de una estafa hasta encontrar la que resulte más convincente".

Las cinco estafas con IA que hoy son más frecuentes

1. La llamada de un familiar... que nunca llamó

La clonación de voz es una de las modalidades que más ha crecido en el último tiempo. A partir de pequeños audios obtenidos desde redes sociales, los estafadores pueden imitar la voz de un hijo, un hermano o incluso de un jefe para simular una emergencia y solicitar una transferencia de dinero urgente.

Ante este escenario, el Dr. Leal recomienda establecer medidas preventivas en el entorno familiar. "Una buena medida es acordar una palabra clave con la familia. Puede parecer exagerado, pero es una forma muy efectiva de verificar que realmente estamos hablando con la persona correcta", señaló.

2. Deepfakes: videos falsos que prometen dinero fácil

Otra de las amenazas corresponde a los llamados deepfakes, videos generados con inteligencia artificial que muestran a autoridades, periodistas o figuras públicas promoviendo supuestas oportunidades de inversión o negocios inexistentes.

En Chile ya han circulado registros manipulados con rostros conocidos ofreciendo plataformas fraudulentas. "Si una celebridad aparece prometiendo rentabilidades extraordinarias o dinero fácil, lo más probable es que se trate de un fraude. Las inversiones serias no funcionan de esa manera", advirtió el especialista.

3. Correos y mensajes sin errores que buscan robar datos

Durante años, las faltas de ortografía eran una de las principales señales para identificar un correo fraudulento. Sin embargo, la inteligencia artificial ahora permite redactar mensajes perfectamente escritos, personalizados y con el lenguaje utilizado por bancos, empresas de transporte o servicios públicos.

"El objetivo sigue siendo el mismo: conseguir que la persona haga clic en un enlace, entregue sus claves o descargue un archivo malicioso. Cambió la calidad del engaño, no su propósito", explicó Leal.

4. Tiendas online falsas con apariencia profesional

Las plataformas fraudulentas también han elevado su nivel de sofisticación. Fotografías de alta calidad, comentarios falsos, modelos creados con inteligencia artificial y sitios web muy bien diseñados hacen que distinguir una tienda legítima sea cada vez más complejo.

"Hoy una página puede verse completamente legítima y, aun así, ser falsa. Antes de comprar conviene revisar la identidad de la empresa, buscar opiniones reales y desconfiar de ofertas demasiado atractivas", recomendó el académico.

5. Empresas e instituciones completamente inventadas

La inteligencia artificial también facilita la creación de empresas ficticias que imitan la imagen de instituciones reconocidas. Mediante logotipos idénticos, ejecutivos inexistentes, páginas web falsas y conversaciones por WhatsApp que parecen auténticas, los delincuentes ofrecen créditos, inversiones o solicitan pagos anticipados.

La principal recomendación: Detenerse antes de actuar

Más allá de las herramientas tecnológicas, el especialista asegura que la principal defensa frente a estos delitos sigue siendo el comportamiento de las personas.

"La mejor defensa es incorporar una pausa antes de actuar. Si recibimos una llamada urgente, conviene cortar y confirmar por otro medio. Si nos ofrecen una inversión, verificar que la empresa exista y esté regulada. Y si un mensaje parece demasiado perfecto, recordar que hoy incluso la confianza puede ser generada por una máquina", concluyó el Dr. Danilo Leal.