Tras someterse a exámenes médicos y posar con indumentaria alba: ¿Cuándo sería el debut de Vozinha en Colo Colo?

03 ag. 2026 - 14:57 hrs.

El domingo en la noche aterrizó en Chile el arquero de Cabo Verde, Vozinha, quien a sus 40 años fue una de las figuras del Mundial de 2026, siendo, incluso, parte del once ideal del certamen.

El guardameta fue recibido por parte del staff de Colo Colo, equipo que se encuentra en la primera posición de la tabla del Torneo Nacional, sacándole 12 puntos de ventaja a Universidad de Chile.

El cronograma de actividades

Tras su llegada al aeropuerto de Santiago, el arquero saludó a los fanáticos e incluso tuvo unas palabras para la prensa que esperaba su arribo. Unos minutos después, se trasladó hasta un hotel del sector oriente de la capital, donde se reunió con Aníbal Mosa, presidente del Cacique.

Este lunes 3 de agosto, Vozinha llegó a la Clínica Meds (vestido con indumentaria del club) para someterse a los exámenes médicos de cara a su presentación oficial, que será mañana martes a mediodía. Esa misma jornada, pero antes, participará de un entrenamiento con sus nuevos compañeros en Macul.

Vozinha en su llegada a Chile / Aton

¿Cuándo sería el debut de Vozinha en Colo Colo?

El próximo desafío de Colo Colo es contra La Calera en condición de visita el próximo domingo a las 17:30 horas. Se espera que para dicho encuentro el flamante refuerzo albo esté en las tribunas, por lo que Gabriel Maureira seguiría en la titularidad.

Sin embargo, el domingo 16 de agosto, el Cacique recibirá en el Estadio Monumental a O'Higgins, por lo que el guardameta de Cabo Verde haría su debut en ese cotejo y frente a toda su hinchada.

El Consejo de Presidentes de la ANFP zanjó que el guardameta sí podrá ocupar "Vozinha" en su camiseta, pese a que su nombre real es Josimar José Évora Dias, así que solo restaría saber el número que llevará en su espalda.

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