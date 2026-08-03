Peritaje revela que Socialtazk fue migrada y su cuenta original eliminada tras instrucción atribuida a Joaquín Lavín

03 ag. 2026 - 13:19 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la audiencia de revisión de prisión preventiva de Joaquín Lavín León, que se desarrolla este lunes en el Centro de Justicia, nuevos antecedentes incorporados a la investigación revelan que la plataforma Socialtazk —uno de los principales focos de la indagatoria por presunto fraude al Fisco— fue sometida a un rediseño completo y que, posteriormente, la cuenta original donde se alojaba la base de datos fue eliminada.

La información forma parte de un informe técnico elaborado por la empresa Modo 74 a solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente, documento incorporado a la carpeta investigativa con el objetivo de reconstruir el funcionamiento y la evolución de la herramienta informática utilizada por el equipo del exdiputado.

Instrucción de Joaquín Lavín

Según antecedentes conocidos por Mega Investiga la decisión de realizar ese proceso respondió a una instrucción de Joaquín Lavín. El informe técnico, en tanto, acredita las modificaciones efectuadas sobre la plataforma y la posterior eliminación de la cuenta de origen y fue uno de los alegatos del Ministerio Público del porqué es necesario mantener la cautelar más gravosa.

El documento identifica una “Fase 4 – Versión Lovable: Rediseño Completo sobre Plataforma BaaS”, desarrollada entre el 2 de febrero y el 26 de abril de 2025. En ese período, la aplicación fue completamente reconstruida sobre una nueva infraestructura tecnológica, dejando atrás la versión anterior de Socialtazk.

La cronología cobra relevancia porque, de acuerdo con el expediente del caso, la declaración y exhibición de la plataforma ante la Fiscalía se produjo el 29 de abril de 2025, apenas tres días después de finalizado ese rediseño.

Eliminación de cuenta Unión Demócrata Independiente

El informe también incorpora un apartado denominado “Migración de Base de Datos de Contactos entre Cuentas”, donde se deja constancia de que la base de datos correspondiente al Team “Unión Demócrata Independiente” fue migrada al Team “Equipo Distrital” como consecuencia del cambio de versión de la plataforma.

A continuación, el documento señala expresamente que, tras completarse esa migración, “se procedió a la eliminación posterior de la cuenta de origen (‘Unión Demócrata Independiente’)”.

El peritaje añade que la migración se ejecutó mediante las funcionalidades estándar de la plataforma, utilizando procesos de exportación e importación masiva de contactos, y que quien realizó la operación contaba con los permisos correspondientes en ambas cuentas. Asimismo, consigna que la solicitud fue realizada mediante una llamada telefónica, por lo que no existe un registro escrito asociado a esa instrucción, dejándose constancia de ello únicamente para efectos de trazabilidad.

Estos antecedentes fueron conocidos mientras el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago revisa la solicitud de la defensa de Joaquín Lavín León para sustituir la medida cautelar de prisión preventiva que cumple desde hace más de dos meses en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

La audiencia se desarrolla durante esta jornada y está previsto que la jueza Michelle Ibacache comunique su resolución a las 15:00 horas, oportunidad en que definirá si mantiene la prisión preventiva o la reemplaza por una cautelar de menor intensidad.