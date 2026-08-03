7° Juzgado de Garantía revisa este lunes la prisión preventiva de Joaquín Lavín León

03 ag. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago revisará este lunes las medidas cautelares del exdiputado Joaquín Lavín León, quien permanece en prisión preventiva desde mayo de este año en el Anexo Capitán Jaber.

La audiencia estaba originalmente fijada para el pasado viernes 31 de julio, pero fue aplazada para hoy tras concluir los alegatos de la Fiscalía y de la defensa del exparlamentario.

¿Por qué se revisa la medida?

La defensa de Lavín León sostiene que ya no se cumplen los requisitos que justifican mantenerlo en prisión preventiva: peligro de fuga, riesgo para la investigación y posibilidad de reiteración del delito. En base a ese argumento, solicitará al tribunal que revoque la medida cautelar.

Lavín León está formalizado por delitos económicos y electorales, entre ellos fraude al fisco por cerca de 240 millones de pesos y falsificación de instrumento privado. La investigación se relaciona con campañas electorales y contrataciones vinculadas a la Municipalidad de Maipú —comuna donde su actual pareja ejerció como alcaldesa— y con el desarrollo de la aplicación "Social Task", usada para evaluar candidatos y coordinar despliegue territorial, la que presuntamente habría sido financiada con recursos del Congreso Nacional durante su periodo como diputado.

Un antecedente paralelo

A la revisión de hoy se suma otro antecedente que podría incidir en el análisis del tribunal: Arnaldo Domínguez, exasesor de Lavín León y también en prisión preventiva por esta causa, fue trasladado recientemente por orden del mismo 7° Juzgado de Garantía desde el recinto penitenciario Santiago 1 al Anexo Capitán Jaber.

La resolución invocó motivos de salud y una desigualdad de trato, ya que el resto de los imputados del caso cumplía la medida cautelar en Capitán Jaber, mientras Domínguez permanecía en Santiago 1.

Con estos antecedentes sobre la mesa, el tribunal podría mantener a Lavín León en prisión preventiva, sustituirla por arresto domiciliario total o parcial —nocturno o de 24 horas—, o revocarla derechamente. La resolución se espera durante esta jornada.

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