Programa de Mejoramiento de Vivienda: Este es el ahorro mínimo que necesitas para postular al subsidio

03 ag. 2026 - 07:00 hrs.

El Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (D.S. 27) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) permite a las familias realizar reparaciones, ampliaciones y obras para mejorar la habitabilidad de sus hogares.

Para acceder a este beneficio es necesario cumplir una serie de requisitos, entre ellos contar con un ahorro mínimo, cuyo monto dependerá del tipo de proyecto que se desee ejecutar.

¿Cuál es el ahorro mínimo para postular al Programa de Mejoramiento de Vivienda?

El monto exigido varía según la iniciativa que se quiera desarrollar:

Mejoramiento de la vivienda: 3 UF (aproximadamente $122.535).

(aproximadamente $122.535). Ampliación: 5 UF (aproximadamente $204.224).

(aproximadamente $204.224). Adecuación de viviendas existentes: 7 UF (aproximadamente $285.914).

Este ahorro es uno de los requisitos fundamentales para acceder al subsidio y permitirá postular al proyecto correspondiente.

¿Qué financia este subsidio?

El Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios busca mejorar la calidad de vida de las familias que viven en zonas urbanas con más de 5.000 habitantes.

A través de este beneficio, el Estado financia proyectos destinados a:

Mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad de las viviendas .

. Reparar inmuebles que presentan deterioro .

. Realizar ampliaciones para disminuir el hacinamiento .

. Adecuar viviendas existentes para responder a nuevas necesidades de sus habitantes.

¿Quiénes pueden postular?

La postulación puede realizarse de manera individual o grupal. Pueden acceder al beneficio las personas que sean propietarias o asignatarias de una vivienda que cumpla con al menos una de las siguientes condiciones:

Ser una vivienda social cuyo avalúo fiscal no supere las 950 UF. Haber sido construida o comprada con un subsidio habitacional del Minvu. Haber sido construida por el Serviu o sus antecesores legales.

¿Cómo postular al Programa de Mejoramiento de Vivienda?

Según informa el Minvu, el primer paso es elegir una Entidad Patrocinante (EP) (revisa cuáles son), organismo encargado de desarrollar el proyecto y acompañar a las familias durante el proceso.

Tras firmar un contrato, la entidad realiza un diagnóstico de la vivienda para definir las obras prioritarias.

Posteriormente, la Entidad Patrocinante diseña el proyecto, apoya a las familias en la elección de una empresa constructora, reúne los antecedentes necesarios para la postulación e ingresa la solicitud al sistema informático del Minvu.

Finalmente, el Serviu evalúa los proyectos y determina cuáles cumplen con las exigencias del reglamento. Luego, el Minvu asigna los subsidios a las iniciativas seleccionadas para iniciar las obras y la asistencia técnica correspondiente.