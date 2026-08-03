Autopista Central: Caída de bebidas de un camión provoca corte total de tres pistas hacia Santiago

03 ag. 2026 - 06:59 hrs.

¿Qué pasó?

Una congestión vehicular se registra esta mañana en la Autopista Central, en la comuna de Santiago, luego de que la carga de un camión que transportaba bebidas cayera sobre la vía a la altura de Isabel Riquelme, kilómetro 2,7, cerca del metro Rondizzoni y del edificio del Centro de Justicia.

Corte total de tres pistas

Producto del incidente, Carabineros dispuso el cierre total de las tres pistas de la autopista en dirección al centro de Santiago, es decir, de sur a norte.

El periodista Danilo Villegas informó que "a esta hora hay un corte total de las 3 pistas hasta la autopista", medida que se mantiene desde hace más de media hora.

Según los antecedentes del hecho, el camión estaba estacionado a la altura de la salida Matta-10 de Julio cuando se produjo el desprendimiento de su carga. El motivo exacto de la pérdida de la mercadería aún se encuentra en investigación.

Botellas de vidrio y plástico sobre la calzada

En el lugar quedaron esparcidas numerosas jabas y botellas, tanto de vidrio como de plástico, correspondientes a agua mineral y bebidas gaseosas. Villegas detalló que "son jabas de bebidas que cayeron, hay muchas botellas de vidrio", además de envases plásticos de agua y gaseosas repartidos en las tres pistas afectadas.

Personal de asistencia en ruta trabaja actualmente en el retiro de los bidones y las cajas de bebidas para intentar restablecer la circulación, mientras dos patrullas de Carabineros permanecen en el sector apoyando las labores de despeje. La congestión se extiende varios kilómetros hacia atrás, alcanzando el sector del metro Rondizzonni.

Ante este panorama, se recomienda a los automovilistas que circulen por la zona considerar rutas alternativas, ya que el desvío obligatorio saca a los vehículos de la autopista antes de llegar al tramo cerrado.

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