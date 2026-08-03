Cortes de luz para este lunes en la RM: Revisa las 12 comunas que tendrán interrupciones de servicio de hasta 8 horas

03 ag. 2026 - 02:13 hrs.

¿Qué pasó?

Enel informó que este lunes 3 de agosto realizará nuevos cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención y mejoras en la red eléctrica.

Las interrupciones se extenderán por hasta ocho horas en algunos puntos, dependiendo del sector, y afectarán a 12 comunas de la capital.

Enel dispone de un mapa interactivo en su sitio web donde los usuarios pueden consultar las interrupciones programadas e identificar las calles y perímetros específicos que se verán afectados. (pincha aquí).

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este lunes?

La Florida: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

La Granja: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Reina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Huechuraba: Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

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