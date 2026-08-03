6 horas sin servicio: Anuncia corte de agua en comuna de la Región Metropolitana
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Con motivo de trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este lunes 3 de agosto se realizará un corte programado del suministro de agua potable en una comuna de la Región Metropolitana.
De acuerdo con lo detallado por la empresa sanitaria, la interrupción del servicio responderá a labores de cambio de válvula en la infraestructura del sector y se extenderá por un lapso estimado de hasta 6 horas.
El corte no afectará a la totalidad de la comuna, sino que se concentrará en un perímetro específico informado por la compañía a través de sus canales oficiales.Ir a la siguiente nota
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?
- Comuna: Buin.
- Horario: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas de este lunes 3 de agosto.
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