Hasta 10 horas sin servicio: Revisa las 3 comunas con cortes de agua este jueves 30 de julio en la RM

30 jul. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas informó en sus canales oficiales que tres comunas tienen interrupción de servicio este jueves 30 de julio en la Región Metropolitana.

Según lo informado por la compañía, los trabajos podrían extenderse hasta por 10 horas. Este periodo es un estimado, por lo que se aconseja estar atento a sus cuentas oficiales en redes sociales.

Las tres comunas con cortes de agua este jueves 30 de julio

A continuación, revisa cuáles son las tres comunas con cortes de agua para este jueves 30 de julio:

Pedro Aguirre Cerda (15:30 a 21:30 horas)

Lo Barnechea (15:00 a 01:00 horas)

Quilicura: (15:00 a 01:00 horas)

Todo sobre corte de agua