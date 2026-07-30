Temblor se registra en el norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

30 jul. 2026 - 02:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,7 se registró en la madrugada de este jueves 30 de julio en la zona norte del país, cuando el reloj marcaba las 02:04 horas.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió 58 kilómetros al Norte de Pica, región de Tarapacá. La profundidad, en tanto, fue de 101 kms.

Por ahora, Senapred no ha alertado acerca de personas lesionadas o caída de servicios producto de este sismo.

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