"Probabilidad de ventisca": Emiten aviso por nevadas en zonas de dos regiones de Chile

30 jul. 2026 - 04:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso para la zona centro-sur del país por un pronóstico de nevadas de intensidad normal a moderada en un corto período de tiempo, las cuales afectarán a los sectores cordilleranos de las regiones de Ñuble y del Biobío.

Según el reporte oficial del organismo técnico, el fenómeno comenzará a manifestarse durante la noche del jueves 30 de julio y se extenderá hasta la mañana del viernes 31 de julio.

Hasta 70 centímetros de nieve acumulada

Las estimaciones de la DMC señalan que el evento dejará un importante volumen de precipitación sólida en la alta montaña, previéndose acumulaciones de entre 60 y 70 centímetros de nieve en los sectores cordilleranos de ambas regiones.

A este escenario se suma la probabilidad de ventisca, condición provocada por la combinación de nevadas con vientos moderados a fuertes.

Recomendaciones a la población

Ante estas condiciones climáticas adversas, las autoridades llaman a extremar los resguardos:

Evitar desplazamientos no esenciales hacia la alta cordillera.

En caso de viajes impostergables, transitar con cadenas, elementos de seguridad y revisar con antelación el estado de los pasos fronterizos y rutas interurbanas.

Mantenerse informado mediante los canales oficiales de Senapred y la DMC.

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